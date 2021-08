Mercato, tutti i movimenti estivi della Roma

Pagine Romaniste – Alle ore 20 si è ufficialmente chiuso il calciomercato della Serie A. Tanti colpi di scena, soprattutto in uscita, ma anche in entrata con la Roma grande protagonista. Quattro gli acquisti di Tiago Pinto: Rui Patricio, Matias Vina, Eldor Shomurodov e Tammy Abraham. Tante le cessioni comprese quelle dei tantissimi esuberi presenti. Di seguito la lista completa:

ACQUISTI

RUI PATRICIO – Dal Wolverhampton a titolo definitivo per 11,5 milioni di euro;

ELDOR SHOMURODOV – Dal Genoa a titolo definitivo per 17,5 milioni di euro;

MATIS VINA – Dal Palmeiras a titolo definitivo per 13 milioni di euro e una percentuale sull’eventuale eccedenza in caso di futura cessione;

TAMMY ABRAHAM – Dal Chelsea a titolo definitivo per 40 milioni di euro più bonus e una percentuale sull’eventuale eccedenza in caso di futura cessione.

CESSIONI

JAVIER PASTORE – Rescissione consensuale del contratto;

PEDRO RODRIGUEZ – Alla Lazio a titolo definitivo a titolo gratuito;

EDIN DZEKO – All’Inter a titolo definitivo a titolo gratuito più bonus in caso di qualificazione alla Champions League;

JUSTIN KLUIVERT – Al Nizza in prestito a un milione di euro più 14 per il diritto di riscatto;

PAU LOPEZ – Al Marsiglia in prestito per 720 mila euro più 500 mila euro di bonus con obbligo di riscatto per 12 milioni di euro a determinate condizioni;

CENGIZ UNDER – Al Marsiglia in prestito per 500mila euro con obbligo di riscatto a 8 milioni di euro più 2 di bonus;

ALESSANDRO FLORENZI – Al Milan in prestito a un milione di euro con diritto di riscatto a 4,5 milioni di euro;

ROBIN OLSEN – Allo Sheffield United in prestito;

RUBEN PROVIDENCE – Al Bruges in prestito con diritto di riscatto;

ZAN CELAR – Al Lugano a titolo definitivo;

TOMMASO MILANESE – All’Alessandria in prestito con diritto di riscatto e controriscatto;

BRUNO PERES – Fine contratto;

JUAN JESUS – Fine contratto;

ANTONIO MIRANTE – Fine contratto;

SIMONE FARELLI – Fine contratto;

ANTE CORIC – Allo Zurigo in prestito con diritto di riscatto;

WILLIAM BIANDA – Al Nancy in prestito con diritto di riscatto;

SALVATORE PEZZELLA – Al Siena in prestito con diritto di riscatto;

LUDOVICO D’ORAZIO – Alla SPAL a titolo definitivo;

LORENZO VALEAU – Al Seregno a titolo definitivo;

MATTEO CARDINALI – Al Latina a titolo definitivo;

STEFANO GRECO – Al Potenza;

ZAKARIA SDAIGUI – Al Monterosi Tuscia a titolo definitivo;

MORY BAMBA – Al Leixoes a titolo definitivo;

MIRKO ANTONUCCI – Al Cittadella a titolo definitivo;

DEVID BOUAH – Al Teramo a titolo temporaneo;

RICCARDO CIERVO – Alla Sampdoria a titolo temporaneo.

NICOLO’ EVANGELISTI – All’Empoli a titolo definitivo.

ALESSANDRO LOGRIECO – All’Empoli a titolo definitivo.