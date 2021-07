Mercato, ufficiale: Kluivert nuovo giocatore del Nizza -VIDEO

È ufficiale il passaggio di Justin Kluivert al Nizza. Lo comunica il club francese che ha diramato un comunicato. L’olandese arriva in Costa Azzurra in prestito con diritto di riscatto. Rientrato alla Roma dopo che il Lipsia non lo ha acquistato, il classe ’99 non rientrava nei piani di José Mourinho. Il tecnico giallorosso non lo aveva infatti inserito nella lista dei convocati per il ritiro. Questo il video con il quale il Nizza annuncia l’arrivo di Kluivert.