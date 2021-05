La Roma saluta Farelli: “Grazie per questi mesi passati in giallorosso” – VIDEO

Tempo di saluti in casa Roma. Dopo gli addii a Bruno Peres, Juan Jesus e Mirante, è il turno di Simone Farelli. Il club ha voluto omaggiare il portiere, arrivato a parametro zero la scorsa stagione, tramite un tweet e un video sul profilo del club. “Ciao Simone, grazie per questi mesi passati in giallorosso. Ti auguriamo il meglio per il futuro!“.

