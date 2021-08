Comunicato ufficiale Roma, preso Shomurodov a titolo definitivo. Affare da 17,5 milioni di euro

La Roma è lieta di annunciare l’ingaggio di Eldor Shomurodov.

Il Club rende noto di aver acquistato a titolo definitivo i diritti sportivi dell’attaccante dal Genoa Cricket and FC SpA, a fronte di un corrispettivo fisso pari a 17,5 milioni di euro.

L’accordo prevede il riconoscimento di bonus variabili, oltre al riconoscimento di una percentuale sull’eventuale eccedenza in caso di futura cessione a titolo definitivo del Calciatore.

Con Shomurodov è stato sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2026.

“La Roma rappresenta un enorme passo in avanti nella mia carriera: farò di tutto per dimostrare di meritare questa maglia e affermarmi in uno dei club più importanti al mondo. La velocità con cui si è conclusa la trattativa testimonia il mio desiderio di mettermi subito a disposizione del mister e dei compagni”, ha dichiarato il giocatore nella sua prima intervista in giallorosso.

Dopo aver militato nella squadra uzbeca del Bunyodkor Tashkent e nei russi del FK Rostov, Shomurodov è approdato in Italia, al Genoa, nella scorsa stagione. Con rossoblù ha raccolto 32 presenze complessive e 8 reti.

Con la nazionale dell’Uzbekistan ha giocato finora 49 partite, segnando 22 reti.

“Eldor è un attaccante con grandi margini di crescita e ha fame di affermarsi con la maglia della Roma in un calcio che già conosce: le sue motivazioni si uniscono a caratteristiche che si sposano con il gioco del nostro allenatore, per questo siamo felici di poter salutare il suo arrivo nel Club”, le parole del direttore generale dell’area sportiva, Tiago Pinto.

Shomurodov indosserà la maglia numero 14, lasciata recentemente libera da Gonzalo Villar, passato al numero 8.

