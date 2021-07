Ufficiale, Ludovico D’Orazio si trasferisce alla Spal a titolo defintivo

Dopo le indiscrezioni degli ultimi giorni adesso è ufficiale: Ludovico D’Orazio lascia la Roma e si trasferisce alla Spal a titolo definitivo. Il neo giocatore biancazzurro ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2024. La comunicazione è data direttamente dal club giallorosso attraverso un annuncio pubblicato su Twitter: “Ludovico D’Orazio ceduto a titolo definitivo alla Spal. In bocca al lupo per il futuro!”. L’ala classe 2000 ha disputato l’ultima stagione in prestito al Fieralpisalò in Serie C dove ha collezionato 35 presenze, impreziosite da 6 gol e 5 assist. Una grande chance per l’ala ex Roma che, sin dai tempi della Primavera, ha dimostrato un grande potenziale. Nella speranza che la sua crescita continui ad essere esponenziale, la Roma ha mantenuto il 50% sulla futura rivendita del calciatore.