Durante una conferenza stampa dell’AIA tenutasi nella sede della FIGC a Roma, il Segretario Generale Marco Brunelli ha annunciato importanti novità per il mondo arbitrale italiano. Tra le più rilevanti, la possibilità che gli arbitri possano spiegare in diretta microfonica le decisioni prese con il supporto del VAR, rendendole comprensibili ai tifosi presenti allo stadio.

“Il nostro obiettivo è mettere gli arbitri nelle migliori condizioni per operare con serenità e trasparenza,” ha spiegato Brunelli. “Il mondo arbitrale è stato spesso accusato di immobilismo, ma questa stagione segnerà una svolta, con diverse sperimentazioni in programma.”

Tra queste, anche l’introduzione del football video supporter in Serie C e Serie A Femminile, per cui è stata già fatta richiesta alla FIFA. Intanto, la Federazione conferma la volontà di proseguire con il progetto Open VAR, che punta a rendere più accessibili e chiare le decisioni arbitrali al pubblico e agli addetti ai lavori.

Se approvata, l’Italia potrebbe diventare il primo Paese al mondo a introdurre l’annuncio ufficiale delle decisioni VAR in tutte le competizioni professionistiche. Un passo importante verso una maggiore trasparenza nel calcio.