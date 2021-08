Momento di crescita per Ruben Providence che lascia la Roma. Come comunicato dalla società capitolina tramite il proprio profilo Twitter, l’esterno si trasferisce in prestito con diritto di riscatto in Belgio al Bruges. Di seguito la nota del club: “In bocca al lupo, Ruben!“.

🤝 Providence ceduto in prestito al Bruges. In bocca al lupo, Ruben!#ASRoma pic.twitter.com/tQl2L92gD5 — AS Roma (@OfficialASRoma) August 20, 2021