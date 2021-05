La Roma saluta Juan Jesus: “In bocca al lupo per il futuro” – VIDEO

Ora è ufficiale: Juan Jesus mette fine all’esperienza con la Roma. Il difensore brasiliano, arrivato al termine della scadenza di contratto, conclude dopo 5 anni l’esperienza nella Capitale. La Roma ha voluto ringraziare il classe ’91 e salutarlo con un video delle sue azioni salienti su Twitter accompagnate da queste parole:

“Ciao JJ, grazie per questi anni in giallorosso. In bocca al lupo per il futuro!”