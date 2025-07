La Roma muove i primi passi concreti nel calciomercato estivo. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il club giallorosso avrebbe avviato i contatti con il Flamengo per Wesley, esterno offensivo brasiliano classe 2003. Il giovane talento è uno dei prospetti più interessanti del calcio sudamericano e potrebbe portare freschezza e velocità sulle fasce della squadra capitolina.

Ma non finisce qui. La Roma guarda anche al centrocampo, dove piace Matt O’Riley, centrocampista danese classe 2000 attualmente in forza al Brighton. O’Riley si è distinto per visione di gioco, qualità tecniche e capacità di inserimento, caratteristiche che lo rendono un profilo ideale per rinforzare la mediana giallorossa.