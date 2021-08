Ufficiale: Dzeko è un nuovo giocatore dell’Inter. La Roma: “Ha deciso di continuare la propria carriera altrove”

È finalmente arrivata l’ufficialità: Edin Dzeko è un nuovo giocatore dell’Inter. Ultimate le ultime pratiche e trovato l’accordo per il pagamento della mensilità di luglio, è ufficiale il passaggio dell’ex centravanti e capitano della Roma. Questo il comunicato del club nerazzurro.



“FC Internazionale Milano comunica che Edin Dzeko è un nuovo calciatore nerazzurro: l’attaccante bosniaco arriva dalla Roma a titolo definitivo e ha firmato un contratto con il Club fino al 30 giugno 2023.”

Anche la Roma ha emesso un comunicato. Questo il testo: “Arriva anche il comunicato della Roma: “AS Roma comunica di aver ceduto a titolo definitivo i diritti alle prestazioni sportive di Edin Dzeko all’FC Internazionale Milano. Il calciatore, classe ’86, è arrivato nella Capitale ad agosto 2015 e ha segnato 119 gol in 260 presenze con la maglia giallorossa. Dopo sei stagioni, Edin ha deciso di continuare la propria carriera altrove. La Società prende atto del suo desiderio e intende ringraziare Edin per quanto fatto fino a oggi, augurandogli il meglio per il futuro”.