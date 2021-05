Mirante non rinnoverà il suo contratto: il saluto della Roma – VIDEO

Era nell’aria ma ora è arrivata l’ufficialità. Antonio Mirante saluta la Roma e non rinnoverà il proprio contratto in scadenza tra un mese. Sul profilo ufficiale Twitter giallorosso arriva il saluto con un video che ritrae i migliori momenti del portiere campano e una didascalia: “Ciao Antonio, grazie per queste tre stagioni in giallorosso 👏 In bocca al lupo per il futuro!“.

Ciao Antonio, grazie per queste tre stagioni in giallorosso 👏 In bocca al lupo per il futuro!#ASRoma @MIRANTE83 pic.twitter.com/jVVAet1oIO — AS Roma (@OfficialASRoma) May 29, 2021