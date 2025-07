Tammy Abraham è pronto per una nuova avventura: l’attaccante inglese lascia la Roma e si trasferisce al Beşiktaş. Il giocatore è già in volo verso Istanbul e ha salutato i suoi nuovi tifosi con un messaggio social: “Ciao Aquile Nere. Sto arrivando, ci vediamo oggi in aeroporto!”

Il trasferimento si concretizza con la formula del prestito oneroso da 2 milioni di euro, con obbligo di riscatto fissato a 13 milioni più 2 di bonus. Abraham ha firmato un contratto quadriennale con il club turco.

La trattativa è stata confermata ufficialmente dal Beşiktaş, che ha comunicato alla piattaforma KAP l’avvio delle operazioni per il trasferimento del calciatore.

Entusiasta il primo commento del centravanti: “È stato un lungo viaggio. Sono incredibilmente emozionato. Indosso ora la famosa maglia del Beşiktaş, che ho sempre visto in TV. Giocherò per vincere e darò tutto per questi colori. So quanto siano appassionati i tifosi: voglio aiutarli a vincere trofei.”