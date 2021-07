La Roma piazza i primi esuberi. Si tratta di Pau Lopez e Cengiz Under che andranno al Marsiglia. Stando a quanto riportato da GianlucaDiMarzio sul proprio portale, l’estremo difensore giallorosso è atteso martedì 6 luglio in Francia per le visite mediche. L’esterno turco invece lascerà la Capitale con la formula del prestito con obbligo di riscatto fissato a 8 milioni di euro, più 2 milioni di bonus e una percentuale sulla futura rivendita.