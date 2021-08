Comunicato ufficiale AS Roma, ceduto Bianda in prestito al Nancy

E’ di nuovo terminata l’esperienza di William Bianda con la Roma. Il difensore, come comunicato dalla società giallorossa su Twitter, è stato ceduto in prestito al Nancy. Una carriera mai decollata con i capitolini visto che il francese non ha brillato nemmeno con la Primavera. Si tratta dell’ennesimo prestito, il secondo, dopo aver militato nello Zulte Waregem nell’ultima stagione.

Il presidente della squadra transalpina ha dichiarato: “Lavoriamo sul giocatore dall’inizio di giugno. Ci sarebbe piaciuto se William avesse fatto tutta la preparazione con noi. L’importante è che alla fine si sia unito a noi. Con la sua velocità, la sua potenza ma anche la sua qualità tecnica, rafforza un reparto in cui dobbiamo essere più efficienti. Benvenuto William!“.