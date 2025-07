Si fa strada una nuova ipotesi di mercato sull’asse Roma–Milano. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, i due club starebbero valutando uno scambio di portieri che coinvolgerebbe Pierluigi Gollini e Marco Sportiello.

L’operazione, ancora in fase esplorativa, prevederebbe il passaggio di Gollini al Milan e quello di Sportiello alla Roma, in un possibile scambio alla pari tra due portieri attualmente considerati seconde scelte nei rispettivi club. Le parti stanno riflettendo sulla fattibilità dell’operazione, che potrebbe rappresentare una soluzione utile per entrambe le squadre in vista della prossima stagione.