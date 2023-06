Dopo Missori, arrivano le parole d’addio di Volpato. Il centrocampista ha voluto salutare e ringraziare la Roma e i suoi tifosi, per gli anni trascorsi insieme, tramite un post sul suo profilo Instagram:

“Grazie Roma … non so da dove devo cominciare… so solo che ti dico grazie per come mi hai accolto .. sono arrivato che ero un bambino e insieme a te io sono cresciuto, il cammino è stato lungo .. ma con te ho realizzato il sogno che avevo…giocare in serie A .. non dimenticherò mai l’emozione dell’esordio, il calore dei tifosi che mi hanno sempre sostenuto il primo gol sotto la curva sud.. Vi porterò sempre nel mio cuore! Ci tengo in particolare a ringraziare il Mister Mourinho, la società e tutti coloro che lavorano dietro le quinte. Sarai sempre nel mio cuore”