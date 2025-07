Oggi, 4 luglio 2025, prende il via la terza fase della campagna abbonamenti della Roma per la stagione 2025/2026, intitolata “Core de sta città”. La fase di rinnovo si è chiusa con 36000 tessere, pari al 94% degli aventi diritto, e si prevede che la soglia delle 40000 tessere venga raggiunta a breve, un tetto massimo che conferma la passione incondizionata dei tifosi romanisti. La Curva Sud, cuore pulsante del tifo giallorosso, è già sold-out.

La terza fase, iniziata alle ore 16.00, è dedicata alla vendita libera e si attiverà solo in caso di disponibilità residua nei settori dello Stadio Olimpico. Questa fase segue quella riservata ai tifosi in lista d’attesa, e rappresenta l’ultima possibilità ai nuovi abbonati di assicurarsi un posto per le 19 partite casalinghe di Serie A della prossima stagione. La nuova stagione, sotto la guida di Gasperini, con Ranieri e Massara al suo fianco, si preannuncia carica di entusiasmo, come testimoniato dal successo di questa campagna abbonamenti.