Mikautadze conteso sul mercato: Roma in attesa, Mourinho insiste con il Fenerbahce

Georges Mikautadze è uno dei nomi più caldi del mercato estivo. Il centravanti georgiano, protagonista con la sua nazionale agli Europei, è finito al centro di una vera e propria corsa tra club europei e non solo. Mentre si attende il verdetto sul ricorso del Lione (atteso per il 10 luglio), retrocesso in Ligue 2 per problemi finanziari, l’attaccante continua a far parlare di sé.

Secondo quanto riportato dalla stampa francese, la Roma starebbe seguendo da vicino il giocatore, ma al momento non avrebbe ancora presentato un’offerta ufficiale. Nonostante il forte interesse, infatti, non risultano mosse concrete da parte del club giallorosso.

Nel frattempo, l’Eintracht Francoforte lo valuta come possibile sostituto di Hugo Ekitike, mentre il Sunderland di Florent Ghisolfi lo tiene in considerazione come alternativa a Matthis Abline del Nantes. Ma la concorrenza si fa ancora più intensa con l’inserimento dei club turchi e arabi: tra questi spiccano Galatasaray e soprattutto il Fenerbahce, dove José Mourinho avrebbe già dato il suo benestare all’operazione, spingendo con forza per portare Mikautadze ad Istanbul.

La corsa è aperta, ma al momento la Roma osserva senza affondare il colpo.