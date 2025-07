Maxim De Cuyper, terzino sinistro classe 2000 del Club Brugge e obbiettivo primario di Gasperini per la fascia sinistra, è a un passo dal trasferimento al Brighton. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, il giocatore belga sembra pronto a volare in Inghilterra per svolgere le visite mediche con i Seagulls, con l’affare che si chiuderà intorno ai 20 milioni di euro, più eventuali bonus.

La Roma aveva messo gli occhi su De Cuyper da diverse settimane. Gasperini vedeva nel giovane belga il sostituto perfetto per Angelino, che sembrava prossimo ad essere ceduto all’Al-Hilal. Tuttavia, il trasferimento non è andato in porto e la squadra araba ha virato su Theo Hernandez. Il club inglese ha bruciato la concorrenza, sfruttando una maggiore disponibilità economica e la rapidità nel chiudere l’operazione, mentre la Roma era impegnato a sistemare il bilancio entro il 30 giugno.