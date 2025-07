Renato Marin saluta ufficialmente la Roma. Il portiere italo-brasiliano, cresciuto nel settore giovanile di Trigoria e aggregato in prima squadra nel ruolo di terzo portiere accanto a Rui Patricio e Mile Svilar, è pronto a iniziare una nuova avventura con il Paris Saint-Germain, dove sarà allenato dall’ex tecnico giallorosso Luis Enrique. Arrivato dal San Paolo nel 2022, Marin ha voluto ringraziare pubblicamente il club che lo ha accolto in Italia, affidando il suo messaggio a un video su Instagram:

“Oggi saluto il club che mi ha permesso di entrare nel mondo del calcio, credendo da subito nel mio potenziale. Sarò sempre grato per la fiducia riposta in me. Di questi cinque anni a Roma porterò con me tutti gli insegnamenti ricevuti e i tanti momenti felici vissuti insieme. Da lontano tiferò per il successo di tutti. Grazie Roma.”