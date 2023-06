La Roma è in cerca di rinforzo nella zona d’attacco. Un nome che piace é quello di Dia della Salernitana. Secondo il sito Calciomercato.com, i granata starebbero chiudendo per il riscatto del giocatore dal Villarreal per 12 milioni totali, con l’inserimento di una clausola da 25 milioni che si attiverà una volta definito l’affare. La Roma potrebbe considerarlo come una valida alternativa a Scamacca e Morata. Su di lui, altre sue squadre di Serie A: Lazio e Fiorentina. Al momento non ci sarebbe stata nessuna offerta concreta, ma la situazione viene monitorata.