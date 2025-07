La Roma continua a puntare forte sulla crescita del proprio vivaio, fiore all’occhiello del club negli ultimi anni. In quest’ottica, si profila l’ingresso di una nuova figura di spicco: Gaetano D’Agostino è vicino a un incarico nel settore giovanile giallorosso.

A riportarlo è Lorenzo Canicchio, attraverso un post su X. L’ex centrocampista, che in carriera ha indossato anche la maglia della Nazionale, dovrebbe assumere un ruolo legato al perfezionamento tecnico dei giovani talenti. Non è ancora stato definito con precisione in quale fascia d’età opererà, ma l’idea è quella di affidargli un compito trasversale, che coinvolga più categorie del vivaio.

Un innesto di esperienza e competenza, in linea con la strategia della società di affiancare ai giovani calciatori figure di spessore in grado di guidarli nel percorso di crescita.