L’estremo difensore giallorosso, Mile Svilar, ha parlato alla vigilia della quarta giornata di Europa League, dove la Roma affronterà in trasferta l’Union Saint Gilloise. Queste le sue dichiarazioni:

SVILAR A SKY SPORT

Prendete molti gol, nelle ultime due trasferte di campionato ne sono arrivati 8. Che idea ti sei fatto?

“Nelle ultime 2-3 partite abbiamo preso tanti gol, ma prima non è stato il caso. Siamo stati un po’ sfortunati, dobbiamo fare meglio”.

Preoccupati per la classifica in campionato?

“No, secondo me dobbiamo pensare di partita in partita, di vincere, metterci a posto mentalmente e andare avanti così”.

SVILAR IN CONFERENZA STAMPA

Dalla porta ti sei fatto un’idea di questi squilibri? Riuscirai mai a giocare con la Nazionale belga?

“Siamo stati un po’ sfortunati in queste ultime partite, dobbiamo fare meglio ma ci stiamo ancora adattando. Andrà meglio molto presto. Da domani vogliamo iniziare a vincere, alzare il morale e pensare partita dopo partita. Sulla seconda domanda non posso risponderti purtroppo”.

Sei uno dei punti forti di questa squadra. Hai la sensazione a volte che con gli arbitri ci sia qualcosa che non va?

“Io mi sento normale, provo a concentrarmi sul lavoro giorno per giorno per vincere perché ne abbiamo bisogno. Non so cosa possa dire, ci sono stati episodio non giusti verso di noi e l’ultimo è successo domenica: il secondo gol era da annullare, poi forse sarebbe stata un’altra partita. E non è l’unico episodio che è successo A voi sentiamo che tutti è contro la Roma in questo momento. Ma dobbiamo concentrarci su quello che possiamo controllare, ci dobbiamo concentrare e poi i risultati andranno meglio. Se pensi a quello che non puoi controllare sei meno concentrato in campo e in questo momento non è la cosa giusta”.

Prenderesti ancora la decisione di lasciare l’Anderlecht così presto? Come vedi il resto della tua carriera?

“So che quando torno in Belgio questa domanda mi viene posta, ma non sono più concentrato sul passato ma solo sul futuro e penso solo a questo”.

Dopo Firenze abbiamo sentito l’analisi di Pellegrini, vi siete parlati?

“Sì, abbiamo parlato negli spogliatoi con il mister e stiamo parlando tutti i giorni. L’episodio a Firenze era una partita bruttissima, non eravamo noi. Nelle due partite dopo abbiamo reagito in un modo buono e diverso, ma domenica ci sono stati episodi che non erano nelle nostre mani e non possiamo cambiarlo. Possiamo cambiare quello che facciamo in campo, pensiamo solo a questo”.

Foto: [Enrico Locci] via: [Getty Images]