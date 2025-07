Con il nodo legato al Fair Play Finanziario ormai superato, la Roma può pianificare il proprio mercato con maggiore libertà, valutando anche occasioni in entrata per completare la rosa a disposizione di Gasperini. In particolare, il club giallorosso è alla ricerca di un attaccante che possa alternarsi con Artem Dovbyk, e tra i nomi valutati spunta anche quello di Evan Ferguson.

Secondo quanto riportato da Relevo, il Brighton ha proposto il centravanti irlandese classe 2004 sia alla Roma che all’Atalanta, quest’ultima alla ricerca di un’alternativa a Retegui. Ferguson, reduce da una stagione opaca tra Brighton e sei mesi in prestito al West Ham, ha segnato soltanto un gol in 21 presenze in Premier League, e il suo valore di mercato è sceso dai 60 milioni iniziali agli attuali 25 milioni.

Nonostante la trattativa non sia semplice, il Brighton è aperto a una cessione: per la Roma potrebbe rappresentare un’opportunità interessante, con un profilo giovane, fisico e ancora in fase di sviluppo. I giallorossi ci pensano, anche se molto dipenderà dalle prossime uscite in attacco.