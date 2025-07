La Roma continua a valutare diverse opzioni per rinforzare il reparto offensivo, ma uno dei nomi seguiti nelle ultime settimane sembra ormai destinato a sfumare. Parliamo di Evann Guessand, giovane attaccante francese del Nizza, che sembrava essere entrato nel mirino del club giallorosso come possibile innesto per il nuovo corso tecnico.

Secondo quanto riportato dal giornalista turco Yagiz Sabuncuoglu, l’agente del centravanti classe 2001 è sbarcato a Istanbul per definire gli ultimi dettagli del trasferimento al Fenerbahçe. Il club turco aveva già mosso passi concreti lo scorso 15 giugno, presentando un’offerta ufficiale al Nizza, e ora è vicino alla chiusura dell’operazione.

Questa accelerata decisiva allontana di fatto Guessand dalla Serie A e spegne le speranze della Roma di portare il giocatore nella Capitale. Un nome che, salvo clamorosi colpi di scena, sembra ormai destinato a sfuggire alla lista dei possibili rinforzi giallorossi.