Pagine Romaniste (L. Meriggioli, F. Castellucci) – Continua la crisi nera della Roma. Dopo l’eclatante sconfitta rimediata contro la Fiorentina i giallorossi sembravano essere ripartiti con la vittoria sul Torino nella notte di Halloween, ma Juric e i suoi uomini sembrano non aver ancora sconfitto i propri fantasmi. I capitolini, sono infatti caduti anche contro il Verona, e giovedì c’è l’Europa League. Sulla panchina giallorossa confermato mister Juric, l’avversario sarà l’Union Saint Gilloise, club attualmente secondo nel campionato belga.

La gara andrà in scena fuori casa, allo Stade Joseph Marien per l’appunto in Belgio, alle ore 18.45. Per la Roma è vietato sbagliare al netto di una sola vittoria, un pareggio e una sconfitta nei primi tre impegni della fase a gironi di Europa League, anche perché la prossima gara europea i giallorossi la giocheranno in Inghilterra, in casa del Tottenham. Nella sfida contro l’Union Saint Gilloise, Juric è pronto a lanciare Dybala titolare insieme ad un ritrovato El Shaarawy, che farà accomodare Zalewski in panchina (contro il Verona ennesima prestazione sottotono dell’esterno polacco). A centrocampo torna dal 1′ Cristante, confermato Koné. Dovbyk guiderà l’attacco. Indisponibili N’dicka, Saelemaekers ed Hermoso.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI UNION SAINT GILLOISE-ROMA

La porta giallorossa sarà difesa da Mile Svilar, ma il grande dubbio è legato alla linea difensiva. Con l’assenza di N’dicka e Hermoso, salgono le quotazioni di Hummels, ma non è da escludere l’arretramento di Cristante nel cuore della retroguardia, con Mancini e Angelino ai lati. Sulla fascia destra scalpita Saud, ma Celik resta favorito, mentre a sinistra torna dal 1′ El Shaarawy. Kone sarà affiancato o da Cristante, o da Paredes, in caso di abbassamento della posizione dell’italiano, con il dubbio Pisilli. Dybala, Dovbyk e Pellegrini in avanti, insidiati da Baldanzi.

DOVE VEDERE LA SFIDA DEL JOSEPH MARIEN

Il match è in programma giovedì 7 novembre alle 18.45 allo Stade Joseph Marien e sarà visibile in esclusiva su Sky Sport sui canali 201 (Sky Sport Uno) e 252 (Sky Sport). Disponibile lo streaming su Sky Go e NowTv.

ARBITRA BRISARD. AL VAR DELAJOD

Il match contro l’Union Saint Gilloise sarà diretto da Brisard, con Auger e Pages ad assisterlo, mentre il IV uomo sarà Vernice. In sala VAR ci sarà Delajod, coadiuvato da Lissorgue nel ruolo di AVAR. C’è un solo precedente dei giallorossi con l’arbitro francese, e risale allo scorso anno, sempre in Europa League: Roma-Sheriff Tiraspol terminata 3-0.

LE PROBABILI FORMAZIONI