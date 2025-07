La Roma ha ricevuto una multa da 3 milioni di euro da parte dell’Uefa per non aver rispettato pienamente l’obiettivo intermedio fissato nell’ambito dell’accordo di settlement sul Fair Play Finanziario. Come comunicato dallo stesso organismo europeo, e riportati da Filippo Biafora de Il Tempo, il club giallorosso ha leggermente superato i limiti economico-finanziari previsti per l’esercizio concluso nel 2024, pur rimanendo nell’ambito delle soglie previste per le sanzioni contenute.