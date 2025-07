La Roma è in pressing su Andrei Ratiu, terzino destro del Rayo Vallecano di 27 anni, il quale ha attirato l’attenzione di numerosi club, tra cui Bayern Leverkusen, Atletico Madrid, Barcellona e Lazio. Il club giallorosso, secondo quanto riportato dal quotidiano AS.com, sembra essere in pole per il giocatore dopo aver sorpassato la Lazio, che per i suoi problemi derivati dall’indice di liquidità sembra essersi per il momento defilata. Il difensore rumeno è stato fondamentale nella scorsa stagione con il Rayo di Iñigo Perez, in cui ha disputato 35 partite, condite da 2 gol.

Il calciatore de “Los Franjirrojos”, sembra essere l’obbiettivo principale dei giallorossi insieme a Wesley França del Flamengo. Il club spagnolo però sta facendo leva sulla clausola rescissoria di 25 milioni di euro, di cui il 50% della somma andrebbe al Villareal, che detiene metà dei diritti del giocatore. La Roma sta intensificando i contatti per cercare di assicurarsi il calciatore, puntando a una cifra inferiore alla clausola. Nei prossimi giorni vedremo se il club della capitale affonderà il colpo per portare un innesto fondamentale per la rosa di Gasperini.