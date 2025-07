La passione dei tifosi romanisti continua a dimostrarsi incrollabile, stagione dopo stagione. Anche in vista del campionato 2025/26, l’amore per la squadra giallorossa ha spinto decine di migliaia di sostenitori a confermare la loro presenza allo Stadio Olimpico per ogni partita casalinga. Un segnale forte e chiaro di attaccamento ai colori e fiducia nel progetto.

Attraverso i propri canali ufficiali, l’AS Roma ha annunciato che tutti gli abbonamenti per la prossima stagione sono andati esauriti, con oltre 40.000 tessere vendute. Un vero e proprio sold-out che certifica, ancora una volta, il legame indissolubile tra la squadra e il suo popolo.

“Torneremo a cantare, abbracciarci e vivere ogni emozione insieme, accanto alla Roma… CORE DE ‘STA CITTÀ” si legge nel messaggio condiviso dal club, che dà così appuntamento ai tifosi all’Olimpico per un’altra stagione di emozioni, speranze e cori a pieni polmoni.