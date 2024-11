Il tecnico della Roma, Ivan Juric, è intervenuto in conferenza stampa che precede il match valido per la quarta giornata di Europa League con i belgi dell’Union Saint Gilloise. Queste le dichiarazioni del tecnico croato:

Ha parlato con i Friedkin? Il riposo di ieri?

Io sento la fiducia, bisogna iniziare a fare risultati e siamo concentrati su quello. Il giorno di riposo è stato deciso da tempo, era programmato. Con tutte queste partite e questi sforzi mentali era giusto ricaricare la testa e preparare bene la partita.

Ha ricevuto una chiamata dei Friedkin?

Si, ci siamo sentiti. Penso che sia tutto chiaro, non serve indagare troppo.

Che deve fare la Roma domani per vincere? L’obiettivo è questo?

Sono d’accordo, bisogna vincere e fare una grande partita per il morale. Mi spiace parlare di episodi, conta solo il risultato. Vedere la partita persa a Verona penso che non sia giusta, domani dobbiamo fare una prestazione molto seria, per la classifica e per il morale.

Ha centrato il problema della Roma?

“Dopo Firenze abbiamo fatto due belle partite, a volte gli episodi determinano i giudizi. Analizzando tutto la partita è stata positiva. In questo momento il risultato è primario, i ragazzi devono attaccarsi a quello che stanno facendo mettendo più cattiveria agonistica, se possibile, e credere in quello che fanno”.

La squadra tiene più il possesso palla rispetto alle sue squadre, è legato alla qualità o alle precedenti esperienze?

“Se vedi le ultime 10-11 partite del Torino vedrai che il 60% del possesso era per noi. È un dato di fatto. Questa squadra può fare benissimo tutte e due le cose, in certe partite lo abbiamo fatto: con aggressività rubando la palla e il dominio. Mi piace tutto, in questo momento non abbiamo risultati ma la squadra può fare tutto”.

Sta pensando a due formazioni diverse o solo a quella di domani?

“Se parliamo di Firenze ti dico che è stato un disastro. Se guardo quella di Verona ricordo l’ultima ripartenza e non ne ricordo altre. Col Torino in totale la squadra ha subito 4 tiri, col Verona 7. Nelle ultime due non abbiamo subito ripartenze con Verona e Torino, a Firenze è un’altra cosa perché la squadra non è concentrata. Con tutta sincerità domani dobbiamo vincere e ci concentriamo quella di domani, i ragazzi ne hanno bisogno del morale. A Verona i ragazzi erano convinti di vincere e non è successo, domani faremo di tutto per vincere e poi penseremo a domenica”.

Foto: [Paolo Bruno] via: [Getty Images]