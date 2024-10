Corriere dello Sport (J. Aliprandi) – Fuori Dybala, adesso tocca ad Artem Dovbyk guidare la Roma. Il centravanti ucraino torna titolare dopo aver parzialmente riposato in Svezia contro l’Elfsborg ed è chiamato a una prova di forza per guadagnarsi il ruolo di leader del reparto offensivo e il titolo di bomber della Roma. Tre le reti segnate in questa stagione, consecutive tra Genova, Udinese e Athletic Bilbao: un avvio complicato, di adattamento e di comprensione del gioco giallorosso per poi sbloccarsi e mettere a segno le prime reti con la nuova maglia. Il digiuno contro il Venezia e nei venti minuti giocati alla Boras Arena non hanno allarmato Juric e la squadra, consapevoli della forza e delle qualità di Dovbyk e del suo fiuto per il gol.

La rete a Monza sarebbe la migliore cura per la Roma dopo la deludente sconfitta in Europa. E anche un ottimo incentivo per Dovbyk per proseguire al meglio la stagione. La sosta lo vedrà protagonista con la maglia dell’Ucraina, prima di tornare e affrontare l’Inter di Inzaghi. Prima però il Monza, questo pomeriggio, con il compito di dare il massimo trovare i gol e guidare la Roma.