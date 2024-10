Roma, Dybala un nuovo stop. Juric: “Una piccola finale”

Corriere della Sera (G. Piacentini) – Si è fermato Dybala, che non è partito con la Roma per la trasferta di oggi (ore 18) contro il Monza dell’ex laziale Nesta. L’attaccante durante l’allenamento di rifinitura ha avvertito un fastidio al flessore e ha dato forfait. Da capire l’entità del problema. Non ci sarà nemmeno Hummels, zero minuti finora in stagione per il difensore tedesco, che ha una sindrome influenzale. Intanto Le Fée è tornato tra i convocati così come Zalewski. L’esterno polacco è sempre più vicino al rinnovo del contratto, e la sua convocazione ne è la conferma. Toccherà a Juric, ora, decidere se e come utilizzarlo oggi.