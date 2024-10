Il Messaggero (P. Liguori) – Capisco i pensieri peggiori dei tifosi giallorossi, e li condivido. Però la situazione è abbastanza evidente e il Messaggero da giorni l’ha analizzata e descritta meglio di chiunque altro. Criticare Juric oggi è quasi inutile, sta facendo il suo lavoro in corsa ed è complicatissimo. Fischiare i giocatori è anche peggio, non sono loro le responsabilità della crisi della Roma. Anzi sono un nostro patrimonio. La crisi è piena e totale responsabilità della proprietà, in tutte le sue componenti e da lungo tempo. Dal modo e la tempistica con cui fu sostituito Mourinho prima e Daniele De Rossi poi. Tutto senza spiegazioni sufficienti e senza riscontri tecnici significativi. Una confusione che non può lasciare indifferenti gli stessi giocatori. Adesso la matassa si è ingarbugliata ed è inutile pensare che si risolverà subito. Bisogna sperare che la proprietà cambi direzione e modi.

Bisogna fare punti, anche oggi a Monza, perché al prossimo turno arriva l’Inter e sarà un test durissimo.