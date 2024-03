Leggo (F. Balzani) – “Pellegrini è un capitano vero“. E se a dirlo è il capitano per eccellenza, bisogna crederci. Francesco Totti è tornato a parlare della Roma. Lo ha fatto in un evento Bettsonsport a Officine Farneto. “Dopo De Rossi era difficile trovare un altro capitano, io avevo già detto anni fa che Lorenzo è un capitano vero, da Roma. Ha avuto un periodo con qualche problema fisico. Ora sta bene e gli riesce tutto. Poi quella fascia pesa, si sa“, il commento sulle prestazioni di Pellegrini che con 5 gol in due mesi si piazza dietro al solo Foden tra i centrocampisti più prolifici d’Europa.

L’ex numero dieci ha parlato anche dell’amico De Rossi: “Non mi aspettavo che facesse così bene da subito, ma lo speravo. Sta dimostrando di essere un grande allenatore e spero continui su questi livelli fino alla fine per riportare la Roma la Champions. Questa è una piazza difficile e lui sta dimostrando il suo valore. Conosce bene la città, i tifosi e la società e sta riunendo tutte le sue conoscenze“.

Sul cambiamento di rendimento di alcuni giocatori: “Ogni allenatore ha il suo modo di giocare, normale che adesso vedere i giocatori in campo e rivederli due mesi fa sono totalmente diversi, un cambiamento lo ha fatto. Ha dato motivazione, voglia e lo spirito giusto per approcciare le partite, quello che Daniele ha sempre avuto. Mourinho? L’ho visto in Arabia, ma davvero non abbiamo parlato di Roma“.