Non solo campo e calciomercato: la Roma dimostra ancora una volta di essere una grande famiglia, capace di rimanere vicina ai propri ex giocatori anche nei momenti più delicati. Un bel gesto di sensibilità è arrivato nelle ultime ore, con protagonista Julio Sergio Bertagnoli, ex portiere giallorosso.

Come mostrato dallo stesso Julio Sergio su Instagram, la Roma ha inviato un pacco speciale per suo figlio Enzo, che sta affrontando una difficile malattia. All’interno del regalo, le nuove maglie della stagione 2025-26, personalizzate con i nomi “Enzo” e “J. Sergio” sulle spalle. Nel video pubblicato sui social, il piccolo Enzo scarta con entusiasmo il dono, accompagnato dalle parole commosse del padre: “Grazie ancora @officialasroma per il pensiero e per il bellissimo regalo”.

Un piccolo grande gesto, che testimonia il legame profondo tra la Roma e chi ha indossato con orgoglio la sua maglia.