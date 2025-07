Richard Rios continua ad essere al centro del mercato internazionale, ma il suo futuro appare ora più lontano da Trigoria. La Roma, che per settimane ha seguito il centrocampista colombiano come obiettivo prioritario, si sarebbe ritirata dalla corsa, lasciando spazio a nuovi pretendenti.

Come riportato da Rudy Galetti di Team Talk, il Benfica ha intensificato i propri contatti con il Palmeiras, presentando un’offerta importante per provare a chiudere l’affare. Il club brasiliano, però, non ha ancora dato il via libera, prendendo tempo nella speranza che la concorrenza possa alzare ulteriormente la posta.

Sul giocatore, infatti, si sarebbero accesi anche i riflettori di alcuni club di Premier League, pronti a inserirsi se le condizioni lo permetteranno. Rios, classe 2000, è reduce da una stagione brillante e resta uno dei profili più apprezzati per qualità tecnica e capacità di adattamento a diversi sistemi di gioco. La sua destinazione finale, però, è ancora tutta da scrivere.