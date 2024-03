Il Messaggero (G. Lengua) – La Roma tornerà ad allenarsi giovedì. leri a Trigoria era presente Tammy Abraham che è tornato tra i convocati 287 giorni dopo il suo infortunio al ginocchio. Con l’occasione ha mandato un messaggio ai tifosi australiani che lo aspetteranno il 31 maggio a Perth per un’amichevole contro il Milan: “Sono quasi pronto a tornare. Mi aspetta un gran finale di stagione”.

Alla ripresa, De Rossi dovrà fare a meno di quattordici elementi chiamati dalle rispettive nazionali: Pellegrini, Mancini, Rui Patricio, Celik, Lukaku, Paredes, Aouar, Ndicka, Azmoun, Zalewski, Huijsen, Baldanzi, Bove, Pisilli. Quasi tutti, eccetto gli azzurri, giocheranno l’ultima partita martedì 26 marzo. Avranno quindi sei giorni per rientrare a Trigoria, allenarsi e prepararsi in vista della ripresa contro il Lecce prevista per il giorno di Pasquetta (lunedì 1 aprile).