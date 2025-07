La Roma continua a muoversi con decisione sul mercato, puntando con forza su Richard Rios per rinforzare il centrocampo. Il profilo del colombiano piace molto alla dirigenza giallorossa, che lo considera un tassello ideale per il progetto di Gasperini, ma la trattativa con il Palmeiras si sta rivelando più complicata del previsto.

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il Benfica non è più in corsa per il centrocampista classe 2000: i costi dell’operazione sono ritenuti troppo alti dal club portoghese. Resta invece attiva la concorrenza del Nottingham Forest, ma la Roma non ha intenzione di mollare.

Il club capitolino, però, dovrà aumentare la propria offerta per avvicinarsi ai 30 milioni di euro richiesti dal Palmeiras. Al momento non si registrano passi avanti significativi, ma i contatti proseguono: la Roma sa che per chiudere servirà uno sforzo in più.