La Roma continua a spingere per portare Wesley a Trigoria, ma la trattativa con il Flamengo resta in salita. Il terzino brasiliano, seguito da tempo dalla dirigenza giallorossa, è considerato un rinforzo prioritario per la fascia destra, ma il club carioca non intende fare sconti.

Come riportato dal sito ufficiale del Flamengo, Wesley è stato regolarmente inserito nella lista dei convocati per la prossima sfida contro il Santos, valida per la 14ª giornata del campionato brasiliano. Un segnale chiaro: i rossoneri vogliono trattenere il giocatore, o comunque cederlo solo alle loro condizioni.

Dopo aver respinto l’offerta della Roma da 22 milioni (bonus compresi), il club brasiliano aspetta una proposta migliorata. Secondo quanto riferito, i giallorossi sarebbero pronti ad avvicinarsi alla richiesta da 25 milioni. Intanto, da segnalare anche il recente tentativo dello Zenit, che aveva raggiunto l’intesa economica col Flamengo, ma si è visto respingere l’offerta dal giocatore stesso, desideroso di sbarcare in Europa ma con preferenze ben chiare.