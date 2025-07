Che tra le simpatie di Timothée Chalamet ci sia la Roma non è assolutamente un mistero. L’attore statunitense, infatti, ha avuto modo di assistere anche dal vivo a una partita della squadra giallorossa. In quell’occasione, nella pancia dell’Olimpico, ebbe modo di scambiare quattro chiacchiere con Paulo Dybala. Sui propri social, però, il classe 1995 ha pubblicato diverse foto, una di queste con la felpa della Roma. Sinonimo che la simpatia per il club di Trigoria è sempre accesa.