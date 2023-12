Il CT della Nazionale Luciano Spalletti è stato ospite di “Cinque Minuti” su Rai 1. Tra le dichiarazioni rilasciate, l’allenatore è tornato anche sull’argomento Totti. Queste le sue parole:

“Perché ho litigato con Totti? Ho sempre diviso la mia carriera nei campioni che ho avuto. A Totti è sempre toccata una bella fetta, ma devo essere onesto: ho sempre difeso il club e i risultati della squadra”.

Totti era sul viale del tramonto…

“Sicuramente non sarei arrivato a fare i record dei tre punti con la Roma se non mi fossi comportato bene con Francesco. C’era uno spogliatoio in cui lui era comunque il capitano”.

Il recente abbraccio?

“È stato bellissimo, con l’andare del tempo si diventa più esperti, ora ci sentiremo più spesso”.