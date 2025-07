Con l’inizio della preparazione estiva, i calciatori stanno progressivamente tornando al lavoro nei rispettivi ritiri. Anche Paulo Dybala ha ripreso ad allenarsi con la Roma, lanciando un messaggio social che fa ben sperare i tifosi giallorossi. Nessuna novità clamorosa, ma una conferma importante in vista della nuova stagione.

Come riportato da Instagram, l’attaccante argentino ha scritto: “Ciao Serie A, ci vediamo per un’altra stagione”, accompagnando il post con una sua foto durante l’allenamento. Dopo qualche settimana di vacanza, Dybala è tornato oggi a Trigoria per iniziare la preparazione estiva agli ordini del nuovo allenatore Gian Piero Gasperini. L’argentino ha preso parte al primo allenamento in campo insieme al resto del gruppo, lanciando così ufficialmente la sua nuova avventura con la Roma.