Quando lo sport italiano raggiunge traguardi straordinari, anche il mondo del calcio si unisce per celebrare. È il caso del trionfo di Jannik Sinner a Wimbledon, un successo che ha risuonato ben oltre i confini del tennis. L’altoatesino ha scritto la storia conquistando il suo primo titolo sull’erba londinese e il quarto Slam in carriera, superando in finale il campione in carica Carlos Alcaraz.

Come riportato sui canali ufficiali del club, l’AS Roma ha voluto omaggiare il tennista con un messaggio chiaro e diretto: “Sinner vince Wimbledon! Un momento storico per lo sport italiano. Congratulazioni, Jannik!”. Un gesto semplice ma significativo, che sottolinea il rispetto e l’ammirazione anche da parte del mondo calcistico per l’impresa del numero uno al mondo.