La Roma ha fatto il primo passo concreto per Richard Rios, ma la strada è ancora in salita. Come riportato da Filippo Biafora de Il Tempo, Il club giallorosso ha infatti presentato un’offerta scritta al Palmeiras per il centrocampista colombiano, ma la proposta è stata rifiutata dal club brasiliano, che continua a fare muro sulla valutazione del giocatore.

Tuttavia, per portarlo nella Capitale servirà uno sforzo ulteriore, sia sul piano economico che nella gestione della concorrenza estera. Il Palmeiras continua a chiedere una cifra vicina ai 30 milioni di euro, giudicata eccessiva dalla dirigenza romanista, ma non insormontabile se il giocatore dovesse spingere per il trasferimento.