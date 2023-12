Pagine Romaniste (L. Meriggioli & F. Castellucci) – “Dobbiamo vincere per i nostri tifosi e per il calcio, poi vedremo che succederà a Praga”, con queste parole dello Special One in conferenza stampa, la Roma si prepara ad accogliere lo Sheriff per l’ultima giornata del girone G di Europa League. Con un occhio a Praga, i giallorossi devono ottenere una vittoria e sperare in un risultato negativo dello Slavia per ottenere il primo posto.

Tante le assenze per Mourinho, che deve fare i conti anche con gli acciaccati Spinazzola e Mancini, che si aggiungono all’assenza di Dybala, che come ricorda Mou: “Senza di lui non è la stessa cosa”. Allora difesa a 4… o quasi, con Celik e Karsdorp sullo stesso lato. Ancora una volta il pubblico giallorosso sarà vicino alla propria squadra: attesi 60 mila spettatori all’Olimpico.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI ROMA-SHERIFF

Tra i pali torna Svilar, come di consueto quest’anno in Europa League. A difenderlo dubbi su Mancini, alle prese con dei problemi fisici. Con N’Dicka squalificato, sulla linea difensiva ci sarà Celik, affiancato da Llorente e Cristante. Sulle fasce Karsdorp e Zalewski, che mancherà a Bologna per doppia ammonizione.

A centrocampo spazio a Renato Sanches. Per Mourinho è il momento di alzare i giri del motore e il portoghese si è allenato regolarmente. In attacco assente Dybala per infortunio: accanto a Lukaku (squalificato domenica prossima contro il Bologna) torna il Gallo Belotti, che andrà alla ricerca del canto perduto.

ROMA-SHERIFF, ARBITRA IL FRANCESE BRISARD. MILLOT AL VAR

Il direttore di gara sarà il francese Jérôme Brisard. I suoi assistenti saranno i connazionali Nicolas Danos e Aurélien Drouet, IV uomo Jérémy Stinat. Al VAR ci sarà Benoît Millot, supportato dall’olandese Rob Dieperink, AVAR. Per il direttore di gara transalpino, si tratta della prima volta con entrambe le squadre.

DOVE VEDERE ROMA-SHERIFF

La partita, in programma alle 18.45, sarà trasmessa in diretta tv sui canali 204 e 253 di Sky Sport e live in streaming su DAZN. Roma-Sheriff sarà visibile in diretta streaming anche su Now Tv.

LE PROBABILI FORMAZIONI

ROMA (3-5-2): Svilar; Celik, Cristante, Llorente; Karsdorp, Renato Sanches, Paredes, Aouar, Zalewski; Belotti, Lukaku.

Allenatore: J. Mourinho.

SHERIFF (3-4-1-2): Koval; Tovar, Kiki, Garananga; Artunduaga, Talal, Mbekeli, Ademo; Zohouri; Joao Paulo, Ankeye.

Allenatore: R. Bordin.