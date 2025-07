Inizia la era di Gian Piero Gasperini. Il ritiro giallorosso è entrato nel vivo nella cornice di Trigoria. Un pomeriggio ricco di entusiasmo ha segnato il ritorno dei giocatori al Fulvio Bernardini, pronti a gettare le basi per la stagione che verrà.

La squadra è scesa in campo per la prima seduta tattica agli ordini di “Gasp”, concentrandosi su esercizi di riscaldamento con il pallone, torelli e palleggi per sviluppare rapidità e precisione di passaggio. L’intensità è cresciuta con le prove di corsa e cambi di direzione, volti a migliorare la condizione atletica in vista dei carichi più pesanti.

Grande attenzione anche al lavoro tecnico: triangolazioni strette e possesso palla hanno caratterizzato la parte centrale dell’allenamento. Il tecnico ha seguito i suoi uomini passo dopo passo, dispensando indicazioni su movimenti offensivi e coperture difensive. In un’atmosfera di fiducia, Paulo Dybala, ancora in fase di recupero dall’infortunio di marzo, è tornato ad allenarsi sul campo con il gruppo, suscitando applausi e ottimismo.