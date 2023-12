Durante il match tra Fiorentina e Roma è successo l’ impensabile. Molto chiacchierato in questi giorni anche il battibecco che hanno avuto Ranieri e Paredes. Il difensore dei viola ha chiarito quanto accaduto trai due in conferenza stampa, alla vigilia del match di Conference League: “Nessun problema, sono cose di campo che rimangono lì. All’andata abbiamo visto uno dei pochi primi tempi sbagliati da noi. Sicuramente sarà una gara diversa ripartendo da quel secondo tempo e da Roma. Siamo convinti di poter vincere, non vediamo l’ora di giocare”.