La Roma continua a muoversi sul mercato per rafforzare il centrocampo in vista della nuova stagione. Tra gli obiettivi principali individuati dalla dirigenza giallorossa c’è Richard Rios, centrocampista colombiano del Palmeiras. La trattativa, però, non è delle più semplici e rischia di complicarsi ulteriormente a causa della concorrenza internazionale.

Secondo quanto riportato da Gianluigi Longari, il Palmeiras ha già rifiutato diverse offerte, compresa quella iniziale avanzata dalla Roma. Il club brasiliano ha rispedito al mittente anche proposte più ricche arrivate dalla Premier League: il Wolverhampton ha offerto 25 milioni di euro, mentre il Nottingham Forest si è spinto fino a 26 milioni, al momento l’offerta più alta. Nonostante ciò, il “no” del Verdao è stato deciso, complice anche la questione legata alla spartizione del cartellino.

La Roma dovrà ora accelerare i tempi per evitare che altri club prendano il sopravvento nella corsa al giocatore.