La 4ª giornata di Serie A si è conclusa con il match tra Verona e Bologna. Nei primi 45’ bene la squadra di casa, annullato un gol a Folorunsho per fuorigioco di Bonazzoli. Grande occasione anche per il Bologna con Karlsson. Nella ripresa il risultato non si sblocca, il ritmo cala e le squadre arrivano molto stanche alla fine dei 90’. Termina 0-0 il match al Bentegodi.