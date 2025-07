La Roma continua a lavorare sul mercato con l’obiettivo di rinforzare la rosa in vista della stagione 2025/26, che vedrà Gian Piero Gasperini alla guida tecnica. Dopo aver pianificato le prossime uscite, tra cui quelle imminenti di Abraham e Shomurodov, diretti verso la Turchia, il club si sta concentrando anche sul fronte degli ingressi, con un occhio attento al reparto difensivo.

Come riportato dal portale gianlucadimarzio.com, tra i profili seguiti per il ruolo di terzino destro c’è quello di Marc Pubill, classe 2003, in forza all’Almeria, retrocesso nella seconda divisione spagnola. Il giovane laterale spagnolo è legato al club andaluso da un contratto fino al 2029, ma l’interesse di squadre di livello superiore potrebbe favorire una sua cessione estiva.

Pubill era già stato accostato al Milan nelle scorse settimane, ma ora anche la Roma si sarebbe mossa con decisione, pronta a inserirsi nella corsa. Tuttavia, l’eventuale affondo del club giallorosso dipenderà dall’esito della trattativa in corso con il Flamengo per Wesley, altro obiettivo per la corsia destra. I prossimi giorni saranno fondamentali per capire quale delle due piste prenderà quota.